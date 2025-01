Nintendo Switch 2 é anunciado oficialmente com lançamento em 2025

Leo Lima é um comunicador que atua como publicitário e jornalista, com ampla experiência em comunicação digital e criação de conteúdo. Especializado nos mercados de tecnologia e entretenimento, escreve sobre tendências, inovação e cultura pop, sempre traz

A Nintendo anunciou nesta quinta-feira (16) o aguardado Nintendo Switch 2, sucessor do console híbrido lançado em 2017. O primeiro trailer oficial foi divulgado no YouTube, destacando o novo hardware e suas funcionalidades. A Nintendo confirmou que o Switch 2 será lançado em 2025 e terá suporte a jogos exclusivos, além de retrocompatibilidade parcial com títulos da geração anterior.

Segundo a nota oficial publicada no site da Nintendo, o Switch 2 continuará a proposta híbrida de ser usado como console de mesa ou portátil. Uma das principais novidades é a conexão magnética dos Joy-Cons, substituindo os antigos trilhos. O vídeo apresenta um design maior para o console, com Joy-Cons redesenhados e uma nova dock, agora mais compacta e arredondada.

Para os fãs ansiosos por experimentar o console, a Nintendo anunciou os eventos Nintendo Switch 2 Experience, que acontecerão em cidades pelo mundo a partir de abril de 2025. Os primeiros eventos serão realizados em Nova York, Paris e outras grandes cidades pelo mundo, permitindo que os consumidores testem o novo hardware. Para participar, será necessário registrar-se previamente com uma conta Nintendo.

Retrocompatibilidade e exclusividades

O Nintendo Switch 2 foi projetado para rodar tanto jogos exclusivos quanto títulos do primeiro Switch, em formato físico e digital. Entretanto, a empresa alertou que alguns jogos da geração anterior podem não ser compatíveis ou apresentar limitações. Mais informações sobre a compatibilidade serão divulgadas no site oficial da Nintendo nos próximos meses.

Além disso, o trailer mostrou o que pode ser uma prévia de um novo Mario Kart, que provavelmente será revelado em detalhes no evento Nintendo Direct programado para 2 de abril de 2025. A expectativa é de que outros títulos exclusivos também sejam anunciados nesta data.

Histórico do anúncio e rumores

O primeiro indício oficial sobre o desenvolvimento do Nintendo Switch 2 veio em 2024, quando a empresa confirmou que trabalhava em um sucessor para o console original, mas sem revelar detalhes. Desde então, a comunidade gamer foi inundada por rumores e vazamentos, incluindo especulações sobre retrocompatibilidade e melhorias no desempenho gráfico.

Na CES 2025, a Genki, conhecida por acessórios para consoles, apresentou um mockup que parecia uma versão inicial do Switch 2. O design exibido na feira se assemelhava ao do console revelado oficialmente hoje, reforçando rumores sobre as mudanças no hardware.

Expectativas e chegada ao Brasil

O Nintendo Switch 2 promete seguir os passos e o sucesso de seu antecessor, que vendeu mais de 146 milhões de unidades, sendo o terceiro videogame mais vendido da história. Com eventos programados ao redor do mundo e grandes títulos exclusivos em desenvolvimento, a Nintendo aposta em uma experiência mais interativa e imersiva.

No Brasil, ainda não há confirmação oficial sobre o lançamento do console, mas a expectativa é de que ele chegue ao mercado nacional no segundo semestre de 2025, seguindo a tendência dos lançamentos globais anteriores da Nintendo.

