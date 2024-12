Podcast: Analisamos os principais destaques do The Game Awards 2024

Leo Lima é um comunicador que atua como publicitário e jornalista, com experiência em criação de conteúdo e comunicação digital. Leo escreve sobre temas variados, mas com ênfase nos mercados da tecnologia e entretenimento, que são suas principais áreas

No último episódio do Glitch Clube, o podcast de games do jornal Estado de Minas, o host Leo Lima e a co-host Izabella Caixeta, acompanhados do redator Ivanir Ignacchitti, que escreve para os sites Game Blast e Nintendo Blast, discutiram os principais destaques do The Game Awards 2024. A conversa explorou as vitórias, as surpresas e as polêmicas que marcaram a noite, com foco no grande vencedor: Astro Bot. Confira os melhores momentos:

Astro Bot: O jogo do ano

A vitória de Astro Bot como Jogo do Ano foi, sem dúvida, o grande destaque da premiação. O jogo, da Sony, também levou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Jogo para Família. Mas essa vitória não veio sem controvérsias. Enquanto muitos esperavam que títulos mais robustos, como Metaphor: ReFantazio ou a aguardada DLC de Elden Ring, conquistassem o prêmio principal, Astro Bot surpreendeu pela sua simplicidade e apelo familiar.

"Eu realmente fiquei surpresa com a vitória de Astro Bot, mas gostei muito do resultado", comentou Izabella Caixeta durante a gravação. "O jogo é acessível e divertido, com um estilo leve, mas eu imaginava que títulos mais complexos, como Black Myth, tivessem mais chances." Ivanir Ignacchitti, no entanto, defendeu a escolha: "A vitória de Astro Bot é completamente razoável. Ele se destacou por sua acessibilidade e inovação, e foi bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público."

De fato, Astro Bot foi um dos jogos mais bem avaliados de 2024 no Metacritic, com impressionantes 94 pontos pela crítica especializada e 9.2 do público. A vitória do jogo, que é uma combinação de plataforma e aventura, reflete a crescente demanda do mercado por experiências mais inclusivas e acessíveis, algo que tem ganhado destaque em várias produções nos últimos anos.

A disputa acirrada e a polêmica da DLC de Elden Ring

Embora Astro Bot tenha levado o prêmio principal, a discussão no Glitch Clube se aprofundou sobre a participação de expansões como a DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Muitos consideraram a expansão uma das maiores da história, comparando-a com a aclamada Blood and Wine de The Witcher 3. Contudo, a questão levantada durante o podcast foi se uma DLC deveria realmente concorrer ao prêmio de Jogo do Ano.

"Eu acredito que uma DLC deveria ser reconhecida em categorias como Melhor Expansão ou Melhor Jogo Contínuo, mas não competir com títulos originais de 2024", afirmou Leo. A discussão seguiu com Ivanir, que complementou: "Se Elden Ring tivesse vencido, isso enviaria uma mensagem de que uma expansão superou os jogos originais do ano, o que poderia ser um precedente problemático para as futuras premiações."

Outros destaques da premiação

Embora Astro Bot tenha sido o grande vencedor, outros jogos também se destacaram. Metaphor: ReFantazio, da Atlus, levou os prêmios de Melhor Narrativa, Melhor Direção de Arte e Melhor RPG. Ivanir ressaltou durante o podcast que o jogo foi uma grata surpresa. "A Atlus acertou em cheio com Metaphor, trazendo uma narrativa envolvente e uma direção de arte incrível. O prêmio de Melhor RPG foi totalmente merecido."

Além disso, outros títulos também foram reconhecidos: Black Myth: Wukong levou o prêmio de Melhor Jogo de Ação, enquanto Helldivers II, da Sony, levou Melhor Multiplayer e Melhor Jogo em Andamento. Porém, apesar de sua qualidade, a ausência de Final Fantasy VII Rebirth nas grandes premiações foi um tema comentado no podcast, mesmo que prêmio de Melhor Trilha Sonora, que acabou indo para o clássico de Square Enix.

Anúncios para 2025

Além das vitórias, o The Game Awards 2024 trouxe também diversos anúncios aguardados para 2025. No podcast, Leo Lima, Izabella e Ivanir destacaram as revelações mais impactantes, como The Witcher 4, The Outer Worlds 2 e Split Fiction, do criador de It Takes Two. "Esses anúncios realmente deixaram os fãs animados para o futuro", disse Leo, "especialmente o retorno de Okami e Virtua Fighter, que vai trazer muita nostalgia para o público."

Contudo, o silêncio sobre GTA 6 foi um ponto de curiosidade. A falta de notícias sobre o jogo gerou especulações sobre seu lançamento em 2025. Leo comentou: "Para mim, GTA 6 será o grande jogo de 2025".

A transformação da indústria e a mudança nas premiações

No final da conversa, o trio refletiu sobre como as premiações como o The Game Awards têm evoluído e o que isso significa para o futuro da indústria de games. "A vitória de Astro Bot reflete uma mudança nas prioridades da indústria", concluiu Ivanir. "Enquanto antes a inovação técnica e a complexidade narrativa eram os focos, hoje vemos uma valorização de jogos acessíveis e que falam com públicos diversos."

Para os participantes do podcast, o evento reafirmou que a indústria de jogos continua se transformando, com novos conceitos, novas abordagens e uma diversidade crescente de experiências. "A premiação deste ano foi um reflexo das mudanças na indústria", disse Ivanir. "O que parecia impossível, como a vitória de Astro Bot no Jogo do Ano, agora parece fazer total sentido no contexto atual."

O que esperar de 2025?

Com a conclusão das discussões sobre o The Game Awards 2024, o podcast Glitch Clube lançou um olhar para o futuro, especulando sobre os jogos que podem se destacar em 2025. Ivanir, Leo e Izabella concordaram que a próxima edição do evento poderá ser ainda mais imprevisível, com a chegada de novos títulos e grandes revelações que vão continuar a moldar o cenário dos videogames.

O episódio do Glitch Clube sobre o The Game Awards 2024 trouxe uma análise detalhada e baseada nos principais momentos da premiação, refletindo sobre os jogos vencedores, as surpresas e o futuro da indústria. A discussão acalorada e as opiniões divididas entre os participantes mostraram a subjetividade das escolhas feitas por jurados e público, e abriram portas para debates que vão durar por muito tempo.

Sobre o Glitch Clube

Com episódios quinzenais, o Glitch Clube busca discutir temas relevantes do universo dos jogos, abordando desde tendências do mercado até o impacto cultural e social dos games. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify.