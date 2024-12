Conhecendo a cena geek em BH e os indicados ao The Game Awards 2024

Leo Lima é um comunicador que atua como publicitário e jornalista, com experiência em criação de conteúdo e comunicação digital. Leo escreve sobre temas variados, mas com ênfase nos mercados da tecnologia e entretenimento, que são suas principais áreas

Belo Horizonte nunca esteve tão geek, e no terceiro episódio do Glitch Clube, Leo Lima e Izabella Caixeta mostram por que a cidade se tornou o coração pulsante da cultura nerd. Para isso, trouxeram dois convidados de peso: Diego Kenshin, o mestre dos eventos nerds, e Lucas Criscoullo, que é criador de conteúdo. Juntos, revelaram os bastidores da cena geek em BH e como a cidade se transformou num verdadeiro paraíso para fãs de animes, jogos e toda a cultura pop.

O episódio começa com um tour pelos lugares e eventos que estão fazendo a cabeça dos nerds locais. Diego e Lucas contaram como BH, com sua vibe única, se tornou o ponto de encontro perfeito para quem adora games, RPGs e aquela maratona de animes. A conversa também passou pelos bares temáticos, que não são só para beber, mas para viver uma experiência imersiva cheia de diversão!

E para completar a jornada geek, ainda falamos sobre os indicados a Jogo do Ano no The Game Awards, e o tão esperado lançamento de Dragon Ball Sparking Zero, que está sendo um sucesso entre dos fãs da franquia.

Confira os melhores momentos da nossa conversa!

Atrações nerd de Belo Horizonte

No começo do episódio, fomos direto ao coração da cena geek de Belo Horizonte, desbravando os lugares e eventos mais icônicos que dão vida à cultura nerd na cidade. Com a participação de Lucas Criscoullo e Diego Kenshin, a conversa foi um verdadeiro tour geek por BH, passando por bares temáticos, cafés imersivos e eventos que criam experiências que vão muito além do comum. A cada parada, ficou claro como esses espaços se tornaram pontos de encontro essenciais para fãs de games, animes e cultura pop em geral, oferecendo mais do que diversão: uma comunidade unida e cheia de energia.

Garagem do Nerd

Começando de maneira simples na garagem de um fã, a Garagem do Nerd se transformou em um dos maiores redutos geeks da cidade. Lucas destacou a vibe única do lugar, que mistura o aconchego de uma casa com a energia de um espaço dedicado a maratonas de jogos e eventos de cultura pop. A combinação de um bom cardápio de comida e bebida faz da Garagem o local ideal para passar horas imerso no universo geek, seja em uma maratona de boardgames ou em bate-papos animados.

Ludo Café

Localizado no bairro Santo Antônio, o Ludo Café é um paraíso para os geeks que amam uma boa xícara de café enquanto jogam. Com suas mesas de jogos sob uma grande cerejeira, o ambiente oferece uma experiência imersiva que mistura aconchego com diversão. E Lucas revelou um fato curioso: foi nesse espaço que ele organizou seu casamento temático de Dragon Ball! Para ele, o Ludo Café é o lugar perfeito para quem busca um local acolhedor e geek ao mesmo tempo.

The House

Quando o tema é eventos sociais com um toque geek, o The House é um dos locais mais lembrados. Com uma decoração repleta de referências, o lugar se torna um verdadeiro refúgio para gamers e fãs de cultura pop. Lucas relembrou com carinho os eventos de fim de ano que marcaram época ali, reunindo a comunidade para jogar, competir e celebrar com amigos, sempre com um bom prato e bebida à disposição.

Forja Taverna e TCG Geek

A Forja Taverna e o TCG Geek são dois locais imperdíveis para quem é fã de jogos de tabuleiro, cartas colecionáveis e outras formas de entretenimento geek. A Forja, com sua atmosfera medieval e temática imersiva, transporta os visitantes para um universo de fantasia onde comida e bebida fazem parte da diversão. Já o TCG Geek se destaca por ser o centro dos apaixonados por jogos de cartas, criando um ambiente acolhedor para duelos e troca de experiências.

Shelf Bar

O Shelf Bar, que chegou para substituir o Funtasy, é a mais nova promessa da cena geek de BH. Embora ainda esteja em fase de testes, o bar já impressiona com sua decoração temática e a proposta de se tornar um ponto de encontro obrigatório para gamers e fãs de cultura pop. Com um clima descontraído, promete ser o local perfeito para relaxar após uma maratona de jogos.

Nerd Experience

Produzido pela My Box, a Nerd Experience leva a imersão geek a outro nível. Com atividades interativas como escape rooms e ativações imersivas, o evento tem se tornado uma nova forma de conectar os fãs, permitindo que eles vivenciem suas franquias e universos favoritos de maneira prática e envolvente, bem diferente dos eventos tradicionais.

Anime Festival

Considerado um dos maiores eventos geek de BH nos anos 2000 e 2010, o Anime Festival reúne legiões de fãs de animes, mangás, cosplay e cultura pop. O evento ainda é lembrado com muito carinho por quem participou, sendo uma verdadeira referência para a cena nerd de BH.

Com a constante evolução da demanda e o surgimento de novos espaços, BH tem experimentado uma verdadeira revolução na cena geek. Enquanto os grandes eventos deixam seu legado, novos pontos de encontro e experiências continuam a surgir, mantendo a cidade como um polo de cultura pop e entretenimento nerd.

Analisando os Indicados ao The Game Awards 2024

Depois de falar da cultura nerd em Belo Horizonte, o episódio ganhou uma nova energia ao analisar os jogos indicados ao The Game Awards 2024, o maior evento de premiação da indústria dos jogos. Leo, Izabella, Diego e Lucas ficaram debateram sobre os nomes que estão na disputa pelo cobiçado prêmio de Jogo do Ano.

A discussão foi animada e cheia de expectativas sobre o impacto de cada jogo na indústria de games além das tendências que eles podem ditar nos próximos anos. Enquanto alguns jogos apostam no grandioso e no épico, outros, mais intimistas, mostram como a inovação pode ser feita sem precisar de orçamentos milionários. E claro, a grande pergunta da vez: o que faz um jogo ser realmente inovador?

Os convidados destacaram o que cada jogo trouxe de novo para seu gênero e como isso reflete a evolução da indústria, seja com mecânicas inovadoras, narrativas profundas ou gráficos de tirar o fôlego. E claro, teve aquele debate sobre as expansões: os títulos indicados merecem estar na corrida pelo prêmio de Jogo do Ano?

Veja o que rolou na conversa sobre os indicados à categoria principal:

Metaphor: ReFantazio

Feito pelos mesmos criadores da franquia Persona, esse jogo trouxe uma abordagem ousada ao explorar temas pouco utilizados em RPG’s japoneses. Os convidados elogiaram a narrativa complexa e o mundo imersivo, dizendo que é mais do que apenas um jogo de ação — é uma reflexão social embalada com uma estética visual de cair o queixo.

Astro Bot

Com uma pegada mais leve e super acessível, Astro Bot conquistou os corações dos convidados, especialmente por ser uma ótima introdução ao mundo dos jogos 3D. Ele é aquele tipo de jogo clássico para se jogar com a família, combinando diversão e simplicidade em uma fórmula que nunca sai de moda.

Black Myth: Wukong

Um verdadeiro espetáculo vindo de fora dos grandes estúdios! Black Myth: Wukong mistura ação intensa com mitologia chinesa, e a qualidade gráfica é de fazer qualquer gamer empolgar. O jogo promete redefinir o que se espera de títulos de ação e fantasia, trazendo também uma diversidade cultural que é muito bem-vinda no mundo dos games.

Final Fantasy VII Rebirth

O remake de um clássico, mas com aquele toque de inovação! Final Fantasy VII Rebirth impressiona pela riqueza de detalhes gráficos e pela forma como expande a história do original, equilibrando a nostalgia e novidades que encantam tanto os veteranos quanto os novatos.

Balatro

Um indie que chegou para mexer com a cabeça dos fãs de roguelikes e jogos de cartas! Balatro trouxe uma mecânica de construção de decks que conquistou os jogadores mais estratégicos, ganhando uma análise positiva por sua ousadia e frescor.

Elden Ring - Shadow of the Erdtree

A tão esperada expansão de Elden Ring não deixou a desejar. Com novos mundos e desafios, a DLC conquistou ainda mais fãs, mas gerou o debate se uma expansão merece mesmo concorrer ao prêmio de Jogo do Ano.

O sucesso de Dragon Ball Sparking Zero

Em um bloco especial, o podcast dedicou uma seção ao esperado lançamento de Dragon Ball Sparking Zero, uma nova adição ao universo de Dragon Ball, criada pela Bandai Namco. Diego e Lucas compartilham suas impressões sobre o jogo, suas expectativas e o que ele representa para os fãs da franquia. Este novo título promete revolucionar os jogos de luta ao trazer novos modos, gráficos atualizados e mecânicas inéditas, mantendo a essência dos jogos anteriores da série.

De acordo com Lucas, Sparking Zero traz a mecânica de luta refinada que os fãs de Dragon Ball amam, mas com novos personagens e um modo de campanha mais imersivo. Para Diego, a expectativa está em ver como o novo título vai competir com outros jogos de luta em um mercado saturado, mas com a força do nome Dragon Ball por trás.

Os fãs esperam que Dragon Ball Sparking Zero ressurja como uma referência nos jogos de luta, trazendo uma nova era para os títulos da franquia.

Sobre o Glitch Clube

Com episódios quinzenais, o Glitch Clube busca discutir temas relevantes do universo dos jogos, abordando desde tendências do mercado até o impacto cultural e social dos games. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify. Siga também o Glitch Clube no Instagram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia