Morre Nana Caymmi, uma das maiores vozes da música brasileira, aos 84 anos

Morreu, nesta quinta-feira (1º/5), a cantora e compositora Nana Caymmi, uma das principais vozes da música popular brasileira, após meses de internação em uma clínica no Rio de Janeiro. A artista, que havia completado 84 anos na última terça (29/4), tratava uma arritmia cardíaca e teve uma overdose de opioides na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia do aniversário, conforme informações de um familiar ao jornal O Globo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização*