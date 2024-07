Nana Caymmi é uma das maiores expressões do MPB

A cantora Nana Caymmi, de 83 anos, uma das maiores vozes da MPB, segue internada na Coronariana da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira (29/7). Ela deu entrada na unidade hospitalar na sexta-feira (26), após ser internada na emergência com arritmia cardíaca.

Em boletim médico enviado à imprensa, a assessoria da unidade hospitalar informou que ela segue internada e sem previsão de alta. “A cantora Nana Caymmi foi atendida na Emergência da Casa de Saúde São José na madrugada desta sexta-feira (26), com quadro de arritmia cardíaca, e segue internada na Unidade Coronariana, sem previsão de alta”, informa o boletim.

Entretanto, o quadro de saúde de Nana Caymmi é estável, conforme informações divulgadas por sua filha, Stella Caymmi, ao jornal Globo. Os médicos estão otimistas e garantem que, assim que a arritmia for controlada, a cantora poderá voltar para casa em breve.

A expectativa é grande entre os fãs e familiares que torcem pela rápida recuperação da artista.