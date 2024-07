Nesta segunda-feira (29/7), fãs do k-pop podem retirar ingressos gratuitos para o show da banda sul-coreana NTX, que vai se apresentar no Centro Cultural Unimed-BH Minas em 12 de agosto, às 20h. Os bilhetes poderão ser obtidos a partir do meio-dia na plataforma Sympla, limitados a duas unidades por CPF. O evento é promovido pelo Centro Cultural Coreano no Brasil.



Com sonoridade influenciada pelo hip-hop, NTX escolheu o Brasil para a estreia de sua primeira turnê fora da Ásia. Hyeongjin, Hojun, Jaemin, Rawhyun, Eunho, Seungwon, Yunhyeok, e Changhun integram a banda, que lançou este mês o álbum “Hold X”, no qual se destaca o single “Problematic”.

O show em Belo Horizonte tem classificação indicativa de 16 anos. O centro cultural fica na Rua da Bahia, 2.244, Lourdes.