Bolsonaro é transferido para Natal de helicóptero após passar mal no interior do RN

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi transferido par Natal após passar mal e dar entrada no Hospital Municipal Aluísio Bezerra, em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. A transferência foi feita com um helicóptero do governo, após determinação da governadora Fátima Bezerra (PT-RN).

"Determinei total empenho e a adoção de todas as providências necessárias por parte das equipes das Secretarias de Saúde e de Segurança Pública do Rio Grande do Norte para prestar assistência ao ex-presidente da República", escreveu Fátima Bezerra em uma rede social.

O Correio apurou que Bolsonaro chegou por volta das 10h50 no hospital estadual Monsenhor Walfredo Gurgel e de lá o ex-presidente seguiu para uma unidade particular de saúde.

Antes de embarcar no helicóptero do estado, Jair Bolsonaro entrou na ambulância andando e recebeu apoio de populares que fizeram orações na porta do hospital.

O deputado federal Coronel Zucco (PL-SC) afirmou através das redes sociais que o ex-presidente Jair está estabilizado.

"Quero tranquilizar a todos, ele já está estabilizado. [...] Está chegando em Natal, onde provavelmente será internado. Mas as informações são positivas e ele já está melhor do mal-estar que teve"

Mais cedo, o senador Rogério Marinho (PL-RN) publicou um vídeo que mostra Bolsonaro cercado de apoiadores no município de Bom Jesus (RN). Uma fonte da saúde ouvida pelo Correio afirma que provavelmente o ex-presidente passou mal por causa do forte calor.