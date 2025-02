Dicas para manter o corpo hidratado no calor

O calor intenso previsto para as próximas semanas, em todo o país, é mais um apelo para que as pessoas procurem se hidratar da forma correta. Ao invés de bebidas açucaradas e/ou industrializadas como refrigerantes, energéticos e bebidas alcoólicas, que tal apostar na água, sucos naturais e água de coco?



De acordo com a nefrologista e coordenadora da unidade de nefrologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte em Venda Nova, Renata Lamego Starling, a falta de hidratação pode causar diversos problemas para a saúde, principalmente nos períodos de altas temperaturas.



“Nos dias mais quentes, aumenta-se a perda de líquidos por meio do suor e da respiração", explica a médica. "Para manter a hidratação em dia, é indicada a ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia, mas essa quantidade pode variar conforme idade, peso, nível de atividade física e clima."

Segundo Renata, o ideal é não aguardar a sensação de sede, mas manter o hábito da ingestão frequente de água ao longo do dia. Assim, nos dias mais quentes, é importante aumentar essa dose, para que o organismo se recupere mais rapidamente da perda de líquido provocada pelo esforço físico.



Pacientes renais que fazem hemodiálise e não produzem urina devem conversar com seus médicos sobre o consumo de água.



Alimentação



A alimentação mais leve e saudável também auxilia a hidratação do organismo nos dias de calor. “O consumo de frutas e vegetais que têm grande quantidade de água em sua composição auxilia na hidratação do organismo”, frisa. Entre eles estão frutas como melão, morango, melancia, mamão papaia, abacaxi, pera e legumes como tomate cru, rabanete cru, cenoura crua e couve-flor cozida.

Criando hábitos saudáveis

Para muitas pessoas, o consumo de água é algo especialmente difícil. No entanto, esse precioso recurso natural tem relação direta com a regulação da temperatura corporal, a absorção de nutrientes e a eliminação das toxinas do corpo. Também contribui para o funcionamento intestinal, auxilia no metabolismo celular e nos processos de emagrecimento. E para completar, previne a formação de pedras nos rins, melhora a circulação sanguínea, controla a pressão arterial e deixa a pele saudável e brilhante.

Para reduzir a resistência ao consumo, a médica recomenda que as pessoas criem o hábito de beber água regularmente a partir da adoção de estratégias simples:

Mantenha uma garrafa de água sempre por perto.

Estabeleça metas e horários.

Use alarmes ou aplicativos para lembrar do consumo de água.

Consuma alimentos ricos em água como melancia, laranja e pepino; que ajudam a complementar a ingestão diária de líquidos.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia