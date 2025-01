Com a chegada do verão 2025 e as altas temperaturas, a hidratação se torna ainda mais importante para manter a saúde em dia. Além de ajudar no bem-estar geral, a ingestão adequada de água exerce um papel fundamental na prevenção de problemas vasculares.



O cirurgião vascular e angiologista Fábio Rocha explica que se manter hidratado durante os meses mais quentes pode ser a chave para evitar complicações como tromboses e insuficiência venosa.



“Durante o verão, perdemos mais líquidos devido ao calor e ao aumento da transpiração, o que torna a reposição de água indispensável para a saúde do sistema circulatório”, explica Fábio Rocha. O especialista ressalta que a hidratação adequada reduz a viscosidade do sangue, facilita o fluxo sanguíneo e previne a formação de coágulos, que podem causar condições graves, como embolias e AVCs.



Sinais de alerta para desidratação

O médico chama a atenção para os sinais que podem indicar uma hidratação insuficiente, como sede intensa, boca seca, urina escura com odor forte, fadiga e tontura. “Esses sinais não devem ser ignorados, pois a desidratação pode afetar de forma significativa a saúde vascular, aumentando o risco de complicações como tromboembolismo e insuficiência venosa”, alerta o especialista.

Riscos para a circulação sanguínea

Entre os principais problemas circulatórios associados à desidratação estão:

Tromboembolismo venoso: aumento da viscosidade do sangue que favorece a formação de coágulos.

Trombose venosa profunda: condição que pode ocorrer devido ao sangue mais espesso.

Aumento da pressão arterial: o coração precisa trabalhar mais para bombear o sangue.

Hipotensão arterial: queda da pressão causada por desidratação severa, podendo levar a tonturas e desmaios.

Sobrecarga cardíaca: esforço excessivo do coração para manter a circulação adequada.

Insuficiência venosa crônica: compromete a elasticidade dos vasos sanguíneos, favorecendo o surgimento de varizes.

Choque hipovolêmico: perda grave de volume sanguíneo que pode causar queda perigosa na pressão arterial e na oxigenação dos tecidos.

Disfunções mecânicas do coração: alterações no ritmo e na eficiência do coração.

Problemas de microcirculação: prejuízo à circulação nos pequenos vasos, afetando a oxigenação e nutrição dos tecidos.



Dicas para manter a hidratação

Para garantir a quantidade adequada de água durante o verão, Fábio recomenda inserir hábitos saudáveis na rotina:

Consuma água regularmente: beba pelo menos oito copos de água por dia.

Inclua alimentos ricos em água: frutas e vegetais como melancia, pepino e laranja são aliados.

Evite bebidas desidratantes: reduza o consumo de bebidas com alto teor de açúcar e cafeína.

Hidrate-se durante a atividade física: beba água antes, durante e após o exercício.

Use lembretes: aplicativos de hidratação podem ajudar a manter o consumo regular de água.

Adapte o consumo ao clima: em dias quentes, aumente a ingestão para compensar a perda de líquidos pela transpiração.



Hábitos saudáveis

“Embora a hidratação seja essencial, ela não previne sozinha todas as condições circulatórias. Uma rotina de saúde vascular inclui, além de hábitos saudáveis, o acompanhamento médico e, se necessário, tratamentos específicos”, orienta Fábio.



O alerta reforça a importância da conscientização sobre a hidratação, especialmente no verão, e seus impactos na prevenção de problemas vasculares, promovendo mais qualidade de vida e prevenindo complicações.

