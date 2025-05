Prostituta ‘apaixonada’ manda torturar colega que a rejeitou em BH

Uma prostituta foi presa nessa segunda-feira (5/5) suspeita de mandar torturar uma colega de profissão, por quem era apaixonada e não teve os sentimentos correspondidos, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O crime teria sido executado por outra envolvida, detida nesta terça (6/5) em Matipó, na Zona da Mata mineira, para onde fugiu. A vítima foi agredida em casa, em BH, levou cinco facadas, teve cabelo cortado e sobrancelha raspada.

A garota de programa torturada também foi alvo de chutes e socos, além de ter sido obrigada a engolir cigarros e ter tido dinheiro físico, cuja quantia não foi informada, e o celular roubados.

A executora da tortura invadiu a casa da vítima e a amarrou em uma cadeira com fios de eletricidade para então agredi-la. Ela também teria gravado as ações para atualizar a mandante do crime em tempo real.

Segundo o delegado Carlos Eduardo Vaz de Oliveira, da 3ª delegacia da Polícia Militar no Barreiro, as investigações apontam que a motivação do crime teria sido a paixão não correspondida pela vítima. Ele disse que a mandante da tortura e a colega agredida faziam programas juntas em BH, em algumas ocasiões até ao mesmo tempo com o mesmo cliente. Com essa convivência, a mulher presa preventivamente teria se apaixonado.

A delegada Gislaine de Oliveira Rios afirmou que o crime também foi motivado por inveja. “A vítima tinha muito mais clientes que a outra”, disse. Além disso, a garota de programa que foi agredida teria conquistado clientes que, a princípio, eram da prostituta suspeita de planejar a tortura.

O delegado Carlos Eduardo Vaz de Oliveira também afirmou que a mandante tentou usar da religião para convencer a colega de trabalho a se relacionar com ela. “Ela informou que teria recebido uma entidade espiritual, que teria determinado que as duas ficassem juntas. Caso isso não acontecesse, a vítima sofreria algumas consequências”, contou o delegado.

No dia do crime, a suspeita de executar as agressões fugiu da casa da vítima no carro de um homem, preso por agentes da 3ª Delegacia do Barreiro nessa segunda-feira (5/5) suspeito de participação. Em seguida, ela fugiu para o interior de Minas, onde foi presa pela equipe da Delegacia da Polícia Militar de Matipó nesta terça.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata