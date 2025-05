Polícia paulista investiga duplo homicídio de mineiros em rancho

Dois homens de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foram assassinados durante uma suposta tentativa de invasão em rancho de Igarapava (SP), a cerca de 40 quilômetros da cidade mineira.

Segundo informações de registro policial, um químico de 26 anos foi preso sob suspeita do duplo homicídio, que aconteceu na noite do último sábado (3/4). Ele, que é filho do proprietário do rancho, contou à PM que recebeu uma ligação dizendo que os seus pais estavam sendo rendidos dentro do imóvel da família.

Ao chegar no local, ele relatou que os pais estavam sendo ameaçados por dois homens. Para tentar salvar os pais, o homem atropelou um dos criminosos, que morreu na hora.

Depois disso, o comparsa teria atacado ele com um canivete. Nesse momento, o químico acertou alguns golpes de faca no segundo homem, que também morreu no local.

Também consta no registro da PM de Igarapava que o suspeito pelo duplo homicídio permaneceu no local até a chegada de equipe da Polícia Militar (PM). Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Franca.

Ainda conforme o registro policial, antes de serem mortos, os dois homens teriam afirmado que eram integrantes de facção criminosa e que a propriedade da família do químico passaria a pertencer ao grupo criminoso. Eles ainda teriam ameaçado atear fogo no rancho se os moradores não fossem embora.

Após audiência de custódia, a Justiça liberou o suspeito nesse domingo (4/5). Ele, que alegou legítima defesa, deve responder em liberdade.