Jovem aponta laser em militar, e é preso suspeito de tráfico de drogas

A Polícia Militar prendeu nessa segunda-feira um jovem de 18 anos, em Patos de Minas, suspeito de tráfico de drogas. A prisão foi, inicialmente, por outro motivo: ele havia apontado um laser contra a viatura e atingido os olhos de um militar.

Os militares estavam em patrulhamento pela Avenida Fátima Porto, no bairro Novo Horizonte, na cidade do Alto Paranaíba. No local, os policiais foram surpreendidos com o feixe de luz verde direcionado na altura dos olhos do condutor da viatura.



O policial foi ofuscado por alguns minutos, mas outros militares foram avisados e o jovem que teria apontado o laser foi reconhecido. Buscas foram feitas, a partir dali, e o suspeito foi encontrado na Rua Mucuri.



Ele tentou fugir, mas acabou preso. Em uma revista inicial, foram encontradas porções de maconha com o rapaz.



Logo em seguida, na residência do suspeito houve mais uma verificação, que terminou em mais porções da droga encontradas. Ele teria confessado aos policiais que vendia drogas na região.



Sobre utilizar o laser nos militares, ele não relatou nada, mas a PM tomou o caso com uma forma de tentar distrair os militares em um local em que o tráfico de drogas acontecia.