Motorista morre em capotamento de caminhonete em rodovia estadual

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 48 anos, morreu em um acidente de carro na noite dessa segunda-feira (5/6), na MG-170, na comunidade rural da Ilha, no município de Arcos, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro Volkswagen Amarok capotou na altura do quilômetro 53 da rodovia estadual. O motorista foi encontrado preso às ferragens do veículo tombado, já sem vida e com sinais de fratura cervical.

Um passageiro, de também 48, foi encontrado caído às margens da rodovia consciente e confuso, com algumas escoriações pelo corpo e com suspeita de fratura.

A vítima foi atendida no local pelas equipes de resgate e encaminhada para o Pronto Atendimento Municipal de Arcos.

O local do acidente foi devidamente isolado e sinalizado pela Polícia Militar. A perícia técnica da Polícia Civil também esteve no local.

Após a liberação os investigadores, os bombeiros retiraram o corpo do motorista das ferragens do carro e o encaminharam à funerária. O que sobrou do veículo foi removido por um guincho credenciado.