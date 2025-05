MG: homem descumpre medida protetiva, ameaça ex na delegacia e é preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil prendeu em flagrante nessa segunda-feira (5/5) um homem de 44 anos que é investigado pelos crimes de ameaça, injúria no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher e descumprimento de medida protetiva. O fato ocorreu em Coromandel, no Alto Paranaíba.

Segundo a vítima, que é ex-companheira do suspeito, o homem não respeitou determinação judicial e ciência formal das medidas protetivas, e seguia ameaçando-a, tanto pessoalmente quanto por telefone.

A mulher, com medo do que o ex-companheiro poderia fazer, se manteve trancada em casa, sem sair à rua. Quando ela resolveu sair para registrar queixa, na delegacia, o ex-companheiro ligou para ela, quando proferiu ofensas e novas ameaças.

Dessa forma, a violação da ordem judicial foi constatada em tempo real pelos policiais. Pouco depois, o investigado compareceu à delegacia, onde foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

Orientação

A Polícia Civil orienta que todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciado. O registro pode ser feito diretamente em unidade policial, via telefone, pelo 180 ou 181 e também pela Delegacia Virtual (delegaciavirtual.sids.mg.gov.br), em casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. O manual produzido pela Polícia Civil, que serve de orientação para as vítimas, está disponível no endereço e saiba mais sobre o tema (policiacivil.mg.gov.br).

