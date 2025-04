Homem que tentou matar a ex em BH é indiciado por três crimes

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Continua foragido o homem de 35 anos que tentou cortar a garganta da ex-namorada, de 31, no dia 28 de março deste ano. O crime ocorreu na Rua Jacuí, no Bairro Renascença, Região Nordeste de Belo Horizonte. A mulher reagiu à tentativa de feminicídio, recebeu ajuda de populares e foi levada para o hospital. O autor fugiu do local, mas foi indiciado pela Polícia Civil, que tenta cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele.

O caso é investigado pela delegada Ariane Pimenta do Departamento de Família da Polícia Civil. Segundo ela, o homem, que é ex-namorado da vítima, tentou matá-la quando ela pegou uma carona com ele. "O autor é uma pessoa possessiva. Ele tinha o controle da vida dela, pois controlava com quem conversava e tinha a senha de seu celular”.

No dia da tentativa de feminicídio, o homem deu carona para a ex-namorada e insistia com ela para que reatasse o namoro, mas a vítima estava resistente. Na Rua Jacuí, ele parou o carro e disse que iria lhe dar um colar.

Nesse instante, levou a mão até a parte de trás do assoalho do carro e começou a tatear. De repente, ele puxou uma garrafa quebrada e investiu contra a mulher, que lutou com o homem, conseguindo fazer com que ele soltasse a garrafa.

Nesse instante, segundo a delegada, ele passou a esmurrar, dar tapas e chutes na ex. “Ela conseguiu se desvencilhar e gritar por socorro, conseguindo sair do veículo. Foi ajudada por um casal que passava pelo local”, conta Ariane.

A mulher foi levada a um hospital, pois embora tenha conseguido se desvencilhar do golpe com a garrafa de vidro, o objeto acabou lhe atingindo no pescoço. Depois disso, segundo a delegada, de posse do telefone e do cartão de crédito da vítima, o homem passou a chantagear ela e seus familiares. Ele também fez posts em redes sociais e em grupo de amigos de ambos difamando a vítima.

A mulher, depois de sair do hospital, procurou uma delegacia e solicitou uma medida protetiva, que foi concedida. O homem, segundo a delegada Ariane, está sendo indiciado por três crimes: tentativa de feminicídio, vazão de dispositivo e calúnia.