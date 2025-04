Mulher é morta com 20 facadas pelo companheiro em casa

Uma mulher de 37 anos foi assassinada com pelo menos 20 golpes de faca na noite deste sábado (12/4) dentro da própria casa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O companheiro da vítima, também de 37 anos, confessou o crime e foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima ainda estava viva quando foi encontrada pelos militares. Ela foi socorrida às pressas até a UPA Justinópolis, mas morreu na unidade de saúde. A equipe médica relatou que a mulher apresentava cerca de 20 perfurações, principalmente no pescoço, tórax e abdômen.

O suspeito foi localizado escondido atrás de uma porta no interior da residência, enquanto a mulher estava caída no chão, coberta de sangue. A cena foi descoberta após vizinhos ouvirem os gritos de socorro da vítima e acionarem a PM. Para acessar o imóvel, os policiais precisaram arrombar o portão.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem confessou o crime no local. Ele contou que os golpes ocorreram após uma discussão entre os dois. A motivação exata do desentendimento, porém, não foi revelada.

Durante o ataque, a mulher ainda tentou fugir, mas tropeçou próximo ao portão e foi alcançada pelo companheiro, que já estava armado com a faca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A arma utilizada no assassinato foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais, responsável pelas investigações.