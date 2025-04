Um corpo em avançado estado de decomposição foi resgatado na tarde dessa quinta-feira (10/4) do fundo de uma cisterna desativada em Pompéu, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A descoberta foi feita após uma denúncia anônima levar a Polícia Militar (PMMG) até o local, situado em uma área urbana da cidade.



Segundo a corporação, a informação surgiu durante a abordagem aos suspeitos, que teriam confessado o assassinato e a ocultação do cadáver de uma mulher. O crime, conforme relataram aos militares, teria ocorrido há cerca de sete dias. A vítima, de 47 anos, foi enforcada até a morte.

Dois jovens, de 19 e 26 anos, que confessaram o crime, foram presos. Um terceiro envolvido ainda não foi encontrado.



Com o uso de equipamentos de iluminação, os policiais localizaram o corpo a aproximadamente 20 metros de profundidade, em um espaço extremamente estreito — pouco mais de um metro de diâmetro. Diante da complexidade do cenário, equipes especializadas foram acionadas para realizar o resgate com segurança.

A operação exigiu técnicas de salvamento terrestre, cilindros de ar respirável e roupas sanitárias. Os profissionais desceram com cautela até a base da cisterna e realizaram diversas amarrações técnicas para garantir a retirada segura do corpo.



Após ser içada, a vítima foi entregue à perícia da Polícia Civil e levada ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem confirmar sua identidade e as circunstâncias da morte.



A Polícia Civil segue investigando o caso.

*Amanda Quintiliano especial para o EM