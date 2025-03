Ato pela paz será realizado após feminicídio de biomédica na Grande BH

Um "Ato pela Paz e Contra a Violência" será realizado nesta sexta-feira (14), às 16h, na Praça do Fórum em Ibirité, na Grande Belo Horizonte. O evento é promovido pela prefeitura de Ibirité em conjunto com a comunidade e tem o objetivo de reunir a sociedade, autoridades e instituições para refletir sobre a urgência de combater a violência de gênero e promover uma cultura de respeito e segurança para as mulheres.

No domingo (16/03), às 9h, moradores organizarão uma manifestação em frente ao Fórum para homenagear as vítimas de violência e exigir justiça.



Os atos ganham relevância após o feminicídio de Miquéias Nunes de Oliveira, de 33 anos, conhecida como "Dra. Keia Oliveira", que foi assassinada a golpes de canivete na última segunda-feira (03/10), enquanto trabalhava em uma clínica de estética no Bairro Várzea. O ex-companheiro dela, Renê Teixeira, de 42 anos, confessou o crime e tentou tirar a própria vida após o ataque. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento.







Em conversa com a reportagem, a irmão de Keia, Maísa Oliveira, ainda profundamente abalada, informou que não poderá comparecer ao ato desta sexta-feira. "A gente só não vai conseguir comparecer no de hoje, mas no de domingo a gente vai estar presente", explicou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Os atos têm como objetivo mobilizar a sociedade para a reflexão sobre a violência de gênero e a necessidade de medidas mais eficazes para a proteção das mulheres, além de cobrar justiça e mudanças significativas no combate a esse tipo de crime.