Homem é preso por agredir companheira e enteado em Minas

Um homem, de 29 anos, foi preso por agredir a companheira, de 23, e um dos filhos dela, de 7, nessa quinta-feira (13/3), no Bairro Vale Verde, em Itabirinha, no Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar patrulhava a região quando a mulher apareceu pedindo por socorro. Ela relatou que estava em casa com os filhos quando o companheiro apareceu bêbado e começou a brigar com o filho mais velho dela, de 7 anos.

A mulher entrou na frente para defender o menino, mas o companheiro começou a jogar diferentes objetos nela e a quebrar alguns móveis da casa. Ela afirmou que saiu da residência correndo, momento em que o homem entrou no carro para persegui-la. Ela entrou em um matagal para fugir e avistou a viatura policial do outro lado da rua.

O documento policial ainda narra que os policiais foram até a casa do casal e foram desacatados pelo homem. Um dos militares tentou diversas vezes conversar com o suspeito, que xingou a equipe.

Além do menino de 7 anos, um outro menino, de 4, diagnosticado com autismo, também estava dentro da residência. Durante a ocorrência, o homem afirmou que, se um policial entrasse no imóvel, ele iria fazer “uma loucura” contra os meninos.

Depois de pedirem por apoio, os policiais arrombaram o portão de entrada da casa e entraram no imóvel. O homem correu para dentro da residência e se trancou em um dos quartos, que também foi arrombado pelos militares.

O homem deu socos e chutes nos policiais, que usaram da força e spray de pimenta para imobilizar o suspeito. Ainda segundo o boletim, o homem ameaçou os militares e disse que “aquilo não ficaria assim”. Ele foi preso e levado para a delegacia.

A mulher relatou que, além dos meninos de 7 e 4 anos, ela é mãe de uma criança de 2 anos, filho do suspeito. Ela vive com o homem há quatro anos e já foi agredida diversas vezes com tapas, socos, pauladas e puxões de cabelo. Ainda segundo a mulher, o suspeito bate nas crianças e ela viver nessa situação porque é dependente financeiramente dele.

Ela foi levada para atendimento médico e liberada depois. O menino de 7 anos foi encontrado com marcas de correia e ferimentos com sangue. Ele também foi atendido. na unidade de saúde.



Outro caso de agressão

No último domingo, um homem, de 26 anos, foi preso suspeito de agredir a companheira, de 26, e a enteada, de dez meses de vida, no bairro Alvorada, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. As duas foram internadas em estado grave no hospital.

Conforme o boletim de ocorrência, o proprietário de um bar atendia clientes quando a vítima chegou em frente ao estabelecimento pedindo ajuda. Segundo ele, a mulher estava sem blusa, apresentava muito sangramento e, quando conseguiu pedir socorro, desmaiou e caiu no chão. Ela também segurava uma faca, que foi apreendida.

Outra testemunha relatou que mora no mesmo lote que as vítimas e ouviu gritos de socorro. Ela foi verificar, viu a vizinha já caída no chão da praça e acionou o Samu. Outra testemunha, irmão do suspeito, viu o homem no portão da casa segurando a bebê nos braços. Ele se aproximou e viu que a bebê tinha hematomas no rosto.

O suspeito foi preso sob suspeita de tentativa de feminicídio. O caso segue com a Polícia Civil de João Pinheiro.