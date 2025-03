Médico é suspeito de maus-tratos contra cachorros em Contagem

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um médico suspeito de maus-tratos contra os animais foi encaminhado para a delegacia ,na noite dessa quinta-feira (13/3), no Bairro Monte Castelo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social (Seds), a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de uma moradora da região de que um vizinho havia praticado maus-tratos contra cachorros.

Os agentes compareceram ao endereço junto à Polícia Civil e veterinários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Durante levantamentos na residência do médico, a equipe encontrou um cachorro aparentemente falecido no quintal.

Dentro da residência, foram encontrados uma cadela e nove filhotes sem vida. O suspeito alegou que os animais estavam brigando e, para separá-los, teria começado a agredi-los.

O autor foi flagrado e conduzido até a autoridade policial para a continuidade da ocorrência.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, o suspeito é médico, servidor efetivo da rede pública da cidade e, atualmente, trabalha na UBS Durval de Barros.

“A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem informa que, embora não tenha sido registrada a ocorrência durante o exercício de sua função no município, vai apurar as informações sobre o servidor e, na sequência, todas as providências legais serão tomadas”.

A secretaria ressaltou ainda que está à disposição dos órgãos competentes para colaborar com o que for necessário.

Maus-tratos

Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em 2024, Minas Gerais registrou um aumento de quase 20% em casos de maus-tratos contra animais, com 4.523 registros. Em 2023, foram 3.775 casos.

Crime

A Lei Sansão prevê pena para maus-tratos a cães e gatos de dois a cinco anos de reclusão.