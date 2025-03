Tombamento de carreta de gado interdita BR-262, no Triângulo Mineiro

Uma carreta carregada de gado tombou na rodovia BR-262, na altura do município de Perdizes, no Triângulo Mineiro, na madrugada desta sexta-feira (14/3). A pista segue interditada durante a manhã.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento aconteceu às 3h, na altura do quilômetro 262. O motorista foi socorrido com ferimentos leves pela Concessionária Concebra e encaminhado para atendimento médico em hospital de Araxá.

O tráfego ficou bloqueado nos dois sentidos da rodovia por duas horas, até que, às 5:35h, parte da via foi liberada. O trânsito segue em fluxo parcial, em dinâmica de pare e siga.

Ainda segundo a PRF, às 7h, a carreta ainda estava no local aguardando o transbordo dos animais e só depois o veículo será removido.