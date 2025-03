Clara Maria: veja fotos dos suspeitos na cadeia após crime brutal em BH

O jovem Thiago Schaffer Sampaio, de 27 anos, é apontado pela Polícia Civil como o responsável pelo enforcamento de Clara Maria Venancio Rodrigues, de 21 anos, encontrada morta na quarta-feira (12/3), no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele está preso como principal suspeito do assassinato ocorrido na noite de domingo (9/3), mesmo dia em que ela desapareceu. O corpo foi encontrado na segunda-feira (10/3).

Na noite do crime, a jovem avisou ao namorado que iria se encontrar com o ex-colega de trabalho, Thiago, em frente a um supermercado na avenida Fleming e, depois, iria para casa. Como ela não retornou, o namorado e amigos em comum com Maria Clara iniciaram as buscas.

Conforme revelou o Estado de Minas nesta quarta-feira, Thiago tinha uma dívida de R$ 400 com a vítima, contraída quando ambos trabalharam juntos em uma padaria localizada no mesmo bairro onde o suspeito morava. No dia do desaparecimento, ele teria entrado em contato com Maria Clara e manifestado a intenção de pagar a dívida.

“Um detalhe importante é que essa dívida não estava sendo cobrada pela vítima, mas foi usada como desculpa para que o suspeito pudesse encontrá-la na noite do crime”, destacou o delegado Alexandre Oliveira da Fonseca.

Inicialmente, Thiago afirmou que a intenção ao atrair a vítima até a sua casa era subtrair valores da conta bancária dela, por meio do celular. No entanto, ele também declarou que ficou com ciúmes quando, dias antes do assassinato, viu Clara Maria acompanhada do namorado em uma cervejaria.

Segundo suspeito

Lucas Rodrigues Pimentel, de 29 anos, amigo de Thiago e suspeito de participação no homicídio, também está preso. Ele foi detido em casa, em Santa Luzia, na Grande BH, e é acusado de ter auxiliado na ocultação do corpo. Lucas trabalhava na mesma avenida onde fica a padaria onde Clara era auxiliar de cozinha.

Ele confessou, segundo a Polícia Civil, que nutria ódio pela jovem depois de ter sido repreendido por ela em público após fazer apologia ao nazismo. Depois, teria admitido a amigos que queria ver a jovem morta. Além disso, Lucas teria interesse em necrofilia. A Polícia Civil investiga se Maria Clara foi vítima desse crime. A execução, a princípio, foi motivada por um conjunto de fatores.

Um terceiro homem, de 34 anos, chegou a ser preso sob suspeita de envolvimento no crime. Ele esteve na casa de Thiago, onde o corpo de Clara foi encontrado. Após os interrogatórios, sua participação no crime foi descartada. As investigações continuam.

A reportagem não conseguiu localizar as defesas de Thiago Schaffer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel. O espaço segue aberto para manifestações.

