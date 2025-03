Pampulha: corpo de jovem que estava desaparecida é achado concretado

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O corpo de uma jovem, de 21 anos, que estava desaparecida deste o último domingo (9/3), foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira (12/3) no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. A vítima é Clara Maria Venancio Rodrigues. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado coberto por uma camada de concreto.





A descoberta do corpo foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que informou também que três suspeitos de envolvimento no homicídio foram presos e ouvidos, ainda nesta tarde, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Ainda segundo a corporação, mais informações serão repassadas em breve em coletiva de imprensa.

Com relação à forma que o corpo foi encontrado, os bombeiros informaram que a mistura de concreto não se encontrava completamente seca ou rígida.



