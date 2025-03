Passeio de skate e aniversário: os últimos posts de jovem concretada em BH

Um passeio de skate e a comemoração do aniversário de 21 anos dão o tom das últimas publicações de Clara Maria Venancio Rodrigues em seu perfil no Instagram. A jovem, que estava desaparecida desde o último domingo (9/3), foi encontrada morta no fim da manhã desta quarta-feira (12/3) no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

O último post na rede social é datado de 28 de fevereiro, quando Clara Maria compartilhou com seus seguidores momentos de um passeio de skate. Após o corpo dela ser encontrado, amigos voltaram à publicação e lamentaram a morte. “Descanse em paz”, comentou um seguidora. “Você era uma pessoa incrível, iluminada, trabalhadora e honesta. Você vai deixar muita saudade”, escreveu outra pessoa.

Ainda em fevereiro, no dia 5, a vítima havia publicado imagens da celebração de quando completou 21 anos na companhia de amigos. “O aniversário mais inesquecível da minha vida. Obrigada a todos que estiveram presentes”, escreveu a jovem na ocasião.

O corpo de Clara Maria foi encontrado coberto por uma camada de concreto nos fundos de uma casa. A jovem trabalhava em uma padaria na Pampulha e desapareceu enquanto voltava para casa. A principal suspeita é de que ela foi morta depois de cobrar uma dívida de um ex-colega que trabalhou com ela no estabelecimento.

A família de Clara Maria é de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e uma irmã veio para a capital para ajudar nas buscas enquanto ela estava desaparecida.

Prisões

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no homicídio. Todas foram ouvidas ainda nesta tarde pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Polícia Civil, mais informações sobre a investigação ainda serão repassadas em coletiva de imprensa.

