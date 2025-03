Uma mulher de 25 anos, funcionária de um supermercado em Bom Jardim de Minas, na Região Sudoeste de Minas Gerais, foi presa em flagrante nessa terça-feira (11/3) por furtar dinheiro das compras dos clientes. Segundo o Boletim de Ocorrência, ela utilizava um esquema fraudulento para desviar valores e já teria causado um prejuízo de R$ 106.280,27. A polícia acredita que o golpe esteja sendo aplicado há cerca de um ano.

De acordo com militares, a mulher teve acesso ao cartão de cancelamento de compras de duas gerentes e passou a utilizar o sistema para simular reembolsos. O golpe funcionava da seguinte maneira: o cliente passava no caixa com uma compra de alto valor, a funcionária registrava os produtos, mas, logo em seguida, cancelava a transação no sistema, ficando com o dinheiro.

O esquema foi descoberto quando um cliente tentou trocar um produto e o supermercado percebeu que não havia registro da compra. Diante da suspeita, o dono do estabelecimento revisou as câmeras de segurança e flagrou a funcionária desviando os valores. Ao analisar os vídeos anteriores, percebeu-se que o golpe vinha sendo aplicado desde o ano passado.

A Polícia Militar foi acionada e, diante das evidências, a funcionária confessou o crime, alegando que agia sozinha. No entanto, a PM suspeita que possam existir outros envolvidos no esquema e apreendeu o celular da mulher para análise da Polícia Civil (PCMG).

O caso gerou grande repercussão na cidade. A funcionária foi encaminhada para a delegacia de São João del-Rei, onde responderá pelo crime de furto qualificado.