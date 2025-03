Mulher esfaqueia homem por cair em "golpe do aluguel"

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Está presa, na Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde a noite de segunda-feira (10/3), uma mulher de 29 anos que esfaqueou um vizinho de um prédio no Bairro Serra Dourada. A agressão ocorreu depois de uma briga por causa de aluguel. A vítima, um homem de 33 anos, está internado no Hospital Risoleta Neves, onde passou por cirurgia.

O desentendimento ocorreu em função do aluguel de um apartamento, no valor de R$ 1,5 mil, e que teria sido pago por ela via Pix. Segundo a mulher, o contrato de aluguel atual dela havia chegado ao fim e ela passou a procurar um outro apartamento.

E nessa procura, um vizinho lhe ofereceu o aluguel de um outro apartamento no mesmo prédio. Ela disse que o homem teria pedido um sinal de R$ 1,5 mil, que teria de ser feito via Pix.

Ela fez o pagamento via pix como pedido. Só depois, porém, ela percebeu que o pix não foi enviado para o homem com quem negociava. Além disso, o homem não lhe entregava as chaves do imóvel, mesmo com as várias cobranças que tinha feito.

A mulher passou, então, a suspeitar de que havia sido vítima de um golpe. Resolveu ir ao apartamento, que ainda estava ocupado. Bateu campainha e o morador que atendeu a porta disse à mulher que ela tinha sido vítima de um golpe, pois o apartamento nunca esteve para ser alugado.

Eles decidiram, então, ir atrás do homem, autor do golpe, para tirar a história a limpo. Encontraram o homem numa casa próxima do prédio conversando com outros dois homens.

A mulher, então, questionou o homem, sobre a locação. Este, em tom de deboche, respondeu que ela tinha feito um Pix para uma pessoa errada.

Revoltada, a mulher sacou uma faca da cintura e desferiu golpes que atingiram a barriga e as costas do homem.

Com a confusão, vizinhos chamaram a Polícia Militar. Uma viatura foi enviada ao local e encontraram o homem sangrando e demonstrando sinais de embriaguez. Ele se recusou a entrar na viatura para ser levado para um hospital. No entanto, ele desmaiou e foi socorrido para o Hospital Risoleta Neves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia