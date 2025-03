Tempo em MG: terça será de calor, chuva e rajadas de vento

A frente fria que avança no litoral paulista pode causar chuva em Minas Gerais nesta terça-feira (11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição climática favorece o aumento de nebulosidade e precipitações nas regiões Sul e Zona da Mata.

De acordo com o órgão nacional, a tendência é que o estado apresente instabilidade nos próximos dias, inclusive na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, as temperaturas seguem elevadas em todas as regiões mineiras.

A previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões, a terça será de céu claro a parcialmente nublado. Além da Grande BH, as regiões Oeste, Triângulo e Alto Paranaíba podem ter pancadas de chuva isoladas.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o dia será de céu claro com possibilidade de chuva, acompanhada de trovoadas e rajadas de vento ocasionais a partir da tarde. Na tarde dessa segunda, o órgão municipal emitiu um alerta de chuva de até 20 milímetros (mm) e rajadas de ventos de até 40 km/h válido até as 8h de hoje na capital mineira.

A temperatura mínima registrada em BH foi de 18°C e a máxima pode chegar a 34°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno 35% à tarde.