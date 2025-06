PMs são presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois policiais militares, um cabo da ativa e um tenente da reserva, no caso pai e filho, foram presos na manhã desta terça-feira (17/6), no Bairro São Geraldo, suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa, envolvida com o tráfico de drogas.

Os dois policiais não eram alvos da operação, que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão nos bairros São Geraldo, Vera Cruz e Casa Branda, em Belo Horizonte, e em Caetano Furquim, distrito de Sabará.

Os policiais saíram para cumprir os mandados, fruto do trabalho do Serviço de Inteligência do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que vinha monitorando suspeitos, todos integrantes de uma mesma organização, que estariam envolvidos com o tráfico de drogas e com homicídios, todos relacionados ao tráfico.

O primeiro mandado foi numa casa do Bairro São Geraldo, onde foi feita a primeira prisão - de um traficante. Em seguida, os policiais foram até a segunda casa, no mesmo bairro. Quando chegaram ao endereço, a surpresa. Na casa, haviam duas pessoas, ambos do sexo masculino. Um deles, ao avistar os policiais, iniciou uma fuga. Ele foi perseguido e preso.

Nesse instante, um segundo homem, mais velho, investiu contra os policiais, tentando fazer com que soltassem o homem preso. Este também acabou preso.

A surpresa é que o homem que tentou fugir é um cabo da Polícia Militar, da ativa. E o homem que tentava liberá-lo, seu pai, um tenente da reserva da corporação. Os dois foram detidos. Na casa, foi feita uma revista e encontrada uma pistola 9 milímetros, com a numeração raspada.

Os motivos da prisão, segundo o tenente Rafael Veríssimo, porta-voz da Polícia Militar, foram porte ilegal de arma e resistência à prisão. "Por estarem num dos endereços da organização criminosa que é investigada e onde se cumpria os mandados, eles também serão investigados."

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, mas segundo o militar, a Corregedoria da PM vai acompanhar o caso e os policiais podem sofrer graves consequências. O militar da ativa pode ser expulso da corporação e seu pai, que é aposentado, pode perder a aposentadoria.

Flagrante de drogas

Depois dessas prisões, os policiais foram ao endereço de Caetano Furquim, onde foram encontradas 90 barras de maconha e uma balança de precisãom, e um homem foi preso em flagrante.

O quarto endereço, no Bairro Casa Branca, onde foi feito outro flagrante de droga, foram apreendidas quatro barras de maconha e um homem foi detido. No total, foram apreendidas 94 barras de maconha e uma pistola 9 milímetros, carregada com a numeração raspada. No total, seis pessoas foram presas, incluindo os dois militares.

Investigações

As investigações estão sendo feitas pelo Serviço de Inteligência do 16ª BPM, a partir de informações obtidas por policiais que trabalham na rua. Em momento algum, soube-se que os militares estariam envolvidos, segundo o capitão Rafael Veríssimo.

“O Serviço de Inteligência passou a monitorar a região, até chegar aos pontos e endereços, que seriam depósitos de drogas e residências de traficantes. Obtidas as provas, foram solicitados, à Justiça, os mandados. No cumprimento desses mandados, veio a surpresa de encontrar os dois policiais”, diz o capitão.

O porta-voz da PM explica que, por enquanto, os policiais, cabo e tenente, ainda não serão incluídos nas investigações de tráfico de drogas. “Eles estavam num dos endereços que tivemos de cumprir mandado. Eles serão investigados e, caso seja confirmado que estão envolvidos com a organização criminosa, eles também serão incluídos no processo do tráfico de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia