"Arte pela Via": projeto vai premiar quatro artistas de BH e região

Estão abertas as inscrições para artistas mineiros que querem ter suas obras expostas em ônibus da capital e da Região Metropolitana. O projeto “Arte pela Via” receberá inscrições até o próximo domingo (22/6), que podem ser enviadas através do site. Serão quatro selecionados.





Ideia é transformar os transportes públicos em galerias de arte, com painéis. Os trabalhos precisam estar dentro do tema “Cidades Fluidas”, ou seja, precisam conversar com o grafite e expressar as dinâmicas do cotidiano urbano.





Qualquer artista pode participar, “desde que ligados ao universo da arte e da cultura” e que atenda a todos os critérios previstos no edital, também disponível no site.





“Arte pela Via” faz parte da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Copasa, apoio da Total Mídia e realização da Result, Ministério da Cultura e governo federal.





A avaliação será feita por curadoria técnica, com seleção por quatro eixos territoriais: Norte e Jequitinhonha, Centro-Oeste e Triângulo, Sul e Sudoeste, Metropolitana e Leste.





Conheça o projeto





A iniciativa foi lançada em 5 de junho, em um evento comemorativo do Dia Mundial do Meio Ambiente. Na ocasião, um ônibus foi envelopado com a obra “Povo D’água: Memória do Vivido”, criada por artistas da própria Copasa e que celebra a bacia hidrográfica do Rio Doce.





O idealizador do projeto, Alfredo Henrique Rodrigues, ressalta a importância da ação. “É uma honra participar deste projeto que valoriza os artistas locais e leva arte diretamente à população”, diz.





Fernando Passalio, presidente da Copasa, conta que o projeto amplia o papel da empresa para além do saneamento. “Água também é cultura, arte e valorização da vida. Nada melhor do que apresentarmos essa parceria que une arte e sustentabilidade”, afirma.





Serviço

Inscrições: 11 a 22/06/2025

Resultado Preliminar: 23/06/2025

Período de Recursos/Adequações: 24 e 25/06/2025

Resultado Final: 30/06/2025

