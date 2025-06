Vídeo: visitante quebra cadeira de cristais Swarovski em museu da Itália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um visitante quebrou uma das obras de arte expostas no museu Palazzo Maffei, em Verona, na Itália, enquanto tentava tirar uma foto com o objeto.

O homem tirava uma foto fingindo sentar-se na cadeira quando desequilibrou. As imagens do incidente foram divulgadas nessa quinta-feira (12/6) nas redes sociais da instituição cultural. Antes do homem, a mulher que o acompanhava fez a mesma pose, sem incidentes.

A diretoria do museu descreveu o caso como "o pesadelo de todo museu". Na publicação, eles explicaram que o casal esperou os seguranças se afastarem da sala para poderem tirar uma "foto espetacular".

A obra quebrada é "Van Gogh", de Nicola Bolla, e inteiramente revestida por centenas de cristais Swarovski. Trata-se de uma arte inspirada no trabalho do pintor Vincent Van Gogh e é um objetivo extremamente delicado.

Restauro ocorreu com sucesso. Mesmo sendo algo extremamente trabalhoso, a equipe do museu conseguiu restaurar a peça e, depois do episódio, a diretoria do Palazzo Maffei optou por tornar o caso público como forma de conscientização para os futuros visitantes.

"Estamos compartilhando este episódio não apenas para registro, mas para iniciar uma verdadeira campanha de conscientização sobre o valor da arte e o respeito que ela merece", disse Palazzo Maffei.