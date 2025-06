Irã afirma que danos a instalações nucleares de Fordo e Isfahan são mínimos

Os ataques israelenses contra as instalações nucleares iranianas de Fordo, ao sul de Teerã, e de Isfahan, no centro do país, causaram danos mínimos, afirmou o porta-voz da organização iraniana de energia atômica nesta sexta-feira (13).

"Os danos não são importantes", indicou Behrouz Kamalvandi, citado pela agência Irna.

"Se limitaram a áreas que não causaram nenhum dano urbano no caso de Fordo (...) Em Isfahan, também houve ataques em vários pontos, que estavam relacionados com armazéns que pegaram fogo", afirmou Kamalvandi, acrescentando que "os danos não foram extensos e não há motivo de preocupação em termos de contaminação" nuclear.

