SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Leão XIV anunciou que Carlo Acutis será canonizado em 7 de setembro deste ano. A data foi revelada na manhã desta sexta-feira (13), segundo o Vatican News, durante a realização do Consistório Ordinário Público - reunião formal dos cardeais.

Na mesma data, Pier Giorgio Frassati também será canonizado.

A canonização de Acutis estava marcada inicialmente para o dia 27 de abril, no Jubileu dos Adolescentes, e Frassati em 3 de agosto, no Jubileu dos Jovens. Com a morte do Papa Francisco, as datas foram alteradas.

Quem foi Carlo Acutis?





Conhecido também como santo influencer, ele morreu de leucemia aos 15 anos em 2006, em Monza, na Itália.

Carlo Acutis era um adolescente nascido em Londres em 1991. Ficou conhecido por sua devoção aos milagres Eucarísticos e aparições Marianas, os quais catalogou em um website que ele mesmo desenhou. Sua habilidade em divulgar os ensinamentos da igreja na internet o levou a ser chamado de "influenciador de Deus" e "padroeiro da internet".

Ele foi beatificado em 2020 após o Vaticano reconhecer um milagre realizado por ele no Brasil: um menino com um pâncreas malformado teria sido curado após ter contato com uma camiseta de Acutis.

O segundo milagre, que levou à canonização do influenciador, foi a recuperação de uma estudante universitária da Costa Rica que sofreu um grave traumatismo craniano após cair de bicicleta em Florença. Após os médicos afirmarem que ela corria risco de morrer, a mãe foi ao santuário da Renúncia, em Assis, também na Itália, onde orou pela intercessão de Acutis. Dias depois, a hemorragia cerebral desapareceu e a estudante melhorou.

Segundo a fé católica, santos são pessoas que, após a morte, intercedem junto a Deus para a realização de milagres na terra. Acutis é considerado modelo e ponto de referência para a fé de milhares de jovens em todo o mundo.