Casa que fica em ilha remota é aberta para visitantes após 9 anos

Fechada ao público desde 2015 para obras estruturais e de conservação, a icônica residência conhecida como Canna House, situada na Ilha de Canna, na Escócia, está finalmente de portas abertas novamente. O projeto de restauração, que custou £ 3,6 milhões (R$ 27 milhões), teve como foco preservar não apenas a estrutura física da casa, incluindo telhado e janelas resistentes ao rigoroso clima das Hébridas, mas também o riquíssimo legado cultural deixado por seus antigos moradores, o casal de estudiosos John Lorne Campbell e Margaret Fay Shaw.

Com o término das obras, o espaço foi cuidadosamente ambientado para refletir o cotidiano do casal em meados do século XX. A proposta é oferecer aos visitantes uma experiência imersiva e afetiva: através de áudios ambientes, é possível escutar a língua e as canções gaélicas que preenchiam os dias da casa. Tudo foi planejado para evocar a sensação de que "alguém acabou de sair do cômodo", criando uma atmosfera acolhedora e viva.

De acordo com o jornal britânico The Independent, Philip Long, diretor executivo do National Trust for Scotland, celebrou o resultado da restauração: "Todos nós que amamos Canna e valorizamos as histórias que esta casa carrega ficamos emocionados ao vê-la renascer. Cuidar de lugares como este é um privilégio e uma responsabilidade que só conseguimos cumprir com a ajuda de comunidades engajadas, artesãos qualificados e apoiadores dedicados".

O projeto também contou com o apoio da National Trust for Scotland Foundation USA e outros fundos privados voltados à preservação do patrimônio cultural. Além disso, iniciativas comunitárias e atividades comerciais da instituição ajudaram a cobrir os custos.

A reabertura acontece por meio de visitas guiadas pré-agendadas. Segundo Angus Murray, gerente de operações, o desejo da equipe é que tanto visitantes frequentes quanto aqueles que chegam pela primeira vez se encantem com a riqueza cultural e a beleza natural de Canna. "Trabalhamos intensamente para restaurar a alma do espaço. Agora, estamos prontos para compartilhar essa herança com uma nova geração".

A Ilha de Canna foi comprada por John Lorne Campbell em 1938, que a doou ao National Trust for Scotland em 1981, incluindo toda a sua biblioteca, arquivos e gravações. Ele e sua esposa viveram na casa até suas mortes, em 1996 e 2004, deixando um legado que continua a inspirar historiadores, músicos e linguistas ao redor do mundo.

Geraldine MacKinnon, do Isle of Canna Community Development Trust, também destacou a importância do retorno da casa à visitação: "A reabertura da Canna House é um presente para todos que valorizam a cultura gaélica e a história local. Agora, o público pode novamente acessar esse tesouro, que é parte fundamental da identidade das Hébridas".

