Ônibus arranca poste e atropela mulher no Centro de BH

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Uma mulher, de aproximadamente 40 anos, foi atropelada por um ônibus da linha 4106 na Avenida Augusto de Lima, esquina com a Rua da Bahia, no Centro de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (15/6).

De acordo com o motorista do veículo, ele estava na faixa do meio na via, quando um carro o fechou. Ao tentar evitar um acidente, virou à direita e acertou o poste, mas não percebeu ter atropelado a pedestre. Com o impacto da batida do ônibus no poste, a placa de trânsito ficou presa no alto do coletivo.

Havia sete pessoas no coletivo, que estão prestando depoimento à polícia. Conforme relatado pelos passageiros, que estão acostumados com o condutor que faz a linha neste horário, o motorista é sempre cuidadoso no trânsito.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e se encontram no local.

A vítima foi socorrida com uma lesão na cabeça e encaminhada ao pronto-socorro.