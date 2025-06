Temperatura cai e BH registra sensação térmica negativa neste domingo (15)

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O belo-horizontino continua dormindo com duas cobertas neste fim de semana, e deve seguir assim pelos próximos dias. Na manhã deste domingo (15/6), a temperatura voltou a cair, e a capital mineira teve o terceiro dia mais frio do ano, com apenas 8,8 ºC.

A temperatura foi registrada às 6h30, na Região de Venda Nova. Em outra estação meteorológica, desta vez na Região Oeste, os termômetros marcaram 8,9 ºC às 7h, com destaque para a sensação térmica de -2,0 ºC.

Baixas temperaturas também foram registradas nas regiões Centro-Sul (10,3 ºC), Pampulha (10,4 ºC) e Barreiro (11,0 ºC).

O recorde do frio em Belo Horizonte neste ano continua sendo o da última sexta-feira (13), quando foram registrados 8,4 ºC na Estação Meteorológica do Cercadinho, na Região Centro-Sul.

A baixa temperatura é consequência de uma frente fria que se estabeleceu sobre o Sudeste brasileiro e deve continuar ao longo da próxima semana.

Previsão para domingo (15)

Na hora de sair de casa, pode levar os agasalhos, pois a Defesa Civil de BH alerta para a temperatura do ar “muito baixa”. A previsão é que a máxima deste domingo chegue a 23 ºC.

O céu deve ficar claro a parcialmente nublado, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35% à tarde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Menores temperaturas registradas em BH em 2025:

8,4 ºC - 13/6/2025 - 06h00 - Cercadinho

8,7 ºC - 12/6/2025 - 06h00 - Mangabeiras

8,8 ºC - 15/6/2025 - 07h00 - Venda Nova

9,4 ºC - 14/6/2025 - 05h00 - Oeste

12,1 ºC - 20/5/2025 - 06h30 - Venda Nova

12,3 ºC - 3/5/2025 - 06h05 - Mangabeiras

12,6 ºC - 14/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

12,7 ºC - 15/5/2025 - 05h20 - Cercadinho

12,8 ºC - 21/5/2025 - 06h30 - Mangabeiras

13,0 ºC - 25/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

13,1 ºC - 26/5/2025 - 06h00 - Pampulha

13,2 ºC - 19/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte