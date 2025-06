Como se proteger da geada: cuidados com o carro

A frente fria que avança pelo Sudeste do Brasil continua provocando geadas. Segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido para esta sexta-feira (13/6), o fenômeno pode ocorrer em 104 municípios de Minas Gerais até domingo (15/6), principalmente nas regiões Sul do estado e na Zona da Mata.

A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou orientações para a onda de frio. As pessoas devem se manter aquecidas e hidratadas, e os animais precisam receber os mesmos cuidados. Embora sejam secundários, bens materiais também podem sofrer danos. Veículos, em especial, podem ficar vulneráveis, com risco de a geada causar danos à pintura.

É o que explica Marco Colosio, especialista em materiais da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade do Brasil (SAE Brasil). Segundo ele, a camada de verniz que protege a tinta da lataria pode ser afetada pelo frio e pela umidade, embora a situação varie de caso para caso.

A situação mais crítica ocorre quando os cristais de gelo formados durante a geada começam a receber luz solar pela manhã: a refração intensifica a ação dos raios ultravioleta, que podem desgastar ou até manchar o verniz. No entanto, Colosio ressalta que muitas variáveis influenciam na resistência do material, incluindo a própria formulação do produto, o que torna difícil prever se o fenômeno causará ou não danos.

De qualquer maneira, o especialista destaca, em linhas gerais, quais são as situações de maior vulnerabilidade: "pode ser (que ocorra desgaste), sim, em condições de vernizes velhos, desgastados, ou com menores aditivos de proteção", sintetiza. Ainda segundo Colosio, pinturas que não são originais de fábrica podem ser mais afetadas pela onda de frio, especialmente se o retoque não tiver sido feito de forma adequada.

Pelo sim, pelo não, o ideal é manter o carro em local coberto, protegido da geada. Se isso não for possível, uma alternativa é usar uma capa impermeável: nesse caso, o mais indicado é escolher um modelo com parte interna macia, como as feitas de feltro, para evitar arranhões.