Geada avança em MG e dobra número de cidades em alerta; veja lista

O número de cidades mineiras sob risco de geada dobrou em apenas 24 horas e agora 104 municípios estão no radar do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um novo alerta válido para esta sexta-feira (13/6). O aviso aponta mínimas de até 3ºC, especialmente nas regiões do Sul de Minas e Zona da Mata, onde o frio deve se intensificar durante a madrugada.

Além das cidades mineiras, outros 29 municípios do estado de São Paulo também estão sob o mesmo alerta do Inmet. A frente fria, que avança desde o início da semana, ganhou força com a chegada de uma massa de ar polar, derrubando os termômetros e provocando efeitos típicos do inverno brasileiro.

A Defesa Civil de Minas Gerais já havia se adiantado. Na terça-feira (10/6), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu alerta para queda brusca de temperatura e possibilidade de geada, a partir de quarta-feira (11/6), nas regiões dos Campos das Vertentes, Sul e Oeste de Minas, além da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O frio ganhou corpo nesta quinta (12/6) e tende a se espalhar pelo estado, seguindo rumo ao Norte. A previsão é de que o frio intenso dure pelo menos até domingo (15/6), segundo a Cedec. Em várias cidades, as mínimas devem ficar abaixo dos 6°C, especialmente no Leste do Triângulo Mineiro, Centro-Sul, Grande BH, Zona da Mata, Oeste e Campos das Vertentes.

Este é o segundo episódio de frio mais amplo observado no Brasil em 2025. A primeira incursão de ar polar, ocorrida em maio, provocou mínimas abaixo dos 5°C em diversas cidades. Além de Minas Gerais, os estados das regiões Sul e Sudeste enfrentaram queda de temperatura.

Calor onde menos se espera

Enquanto parte do estado fica congelada, outras regiões mineiras vivem o oposto. Embora o mês de junho seja considerado um dos mais frios do ano, marcado também pelo início do inverno, a previsão é de que, em 2025, tenha uma maior quantidade de dias frios nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em relação ao observado em junho de 2024.

No Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri, Noroeste e parte do Alto Paranaíba, as temperaturas devem ficar até 5°C acima da média para junho. É o outro lado da "moeda" climática: dias quentes e secos, noites mais frescas e grande amplitude térmica.

Aliás, o tempo seco traz outro problema: 120 municípios mineiros estão em alerta por baixa umidade do ar, que varia entre 20% e 30%, bem abaixo do ideal de 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Como se proteger?

A Defesa Civil, em parceria com o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec) e o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), reforça que é necessário se cuidar. Entre as recomendações, estão: