Minas enfrenta onda de frio nesta semana

Minas Gerais deve enfrentar baixas temperaturas até sexta-feira (14/6), de acordo com a empresa de meteorologia Climatempo. Conforme previsão, uma massa de ar polar que atinge o Brasil desde domingo (8/6) dará força ao frio no estado.

A queda de temperatura será o segundo episódio de frio neste ano, mas não terá a mesma intensidade que a frente de maio.

Segundo o Climatempo, o novo sistema será tão abrangente quanto o anterior e deve provocar uma sensação generalizada de frio, com uma queda acentuada no Sul de Minas, onde as mínimas devem ficar 5°C ou mais abaixo da média histórica de junho, que já é naturalmente baixa.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (9/6), um alerta para declínio de temperaturas em cinco cidades da região – União de Minas, Santa Vitória, Limeira do Oeste, Iturama e Carneirinho –, válido até o fim de terça-feira (10/6).

Além do Sul de Minas, as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Central e Zona da Mata podem enfrentar temperaturas entre 3ºC e 5ºC ao longo desta semana.

O Climatempo informa que essa queda será mais perceptível nas madrugadas e nas primeiras horas da manhã.

Este é o segundo episódio de frio mais amplo observado no Brasil em 2024. A primeira incursão de ar polar, ocorrida em maio, provocou mínimas abaixo dos 5°C em diversas cidades. Além de Minas Gerais, os estados das regiões Sul e Sudeste enfrentam a condição climática.

Chuvas

Antes da chegada do frio, no entanto, o tempo ficará instável devido à massa de ar polar. A combinação de fatores meteorológicos reforça pancadas de chuva por causa da atuação de uma baixa pressão sobre o Paraguai, somada ao forte fluxo de umidade vindo da faixa Norte do país. A formação de uma nova baixa pressão no litoral entre o Sudeste e o Sul no domingo mantém o cenário favorável para instabilidades na semana.

De acordo com o Inmet, 334 cidades mineiras estão sob alerta para chuvas intensas até a manhã desta terça. Os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo o Inmet, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Temperaturas acima da média

Embora o mês de junho seja considerado um dos mais frios do ano, marcado também pelo início do inverno, a previsão é que em 2025 tenha maior quantidade de dias frios nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em relação ao observado em junho de 2024. Os eventos de geada em junho de 2025 são muito mais prováveis dos que o do ano passado, com dois eventos de frio intenso esperados: um na primeira semana de junho, e o outro, na última semana do mês.

No entanto, em algumas regiões de Minas Gerais, junho terá temperaturas um pouco acima da média, principalmente na região Norte. Segundo o Climatempo, as regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Jequitinhonha, Mucuri, Alto Paranaíba, Central e Rio Doce podem registrar entre 1ºC e 2ºC acima da média. Em algumas localidades, das regiões Noroeste e Norte, os termômetros podem registrar até 5ºC acima da média.

A falta da nebulosidade durante o dia e à noite gera outro fenômeno típico desta época do ano, que é a grande amplitude térmica diária, o que significa uma grande diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima no mesmo dia.