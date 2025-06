BH: trânsito será alterado na Praça da Liberdade nesta segunda (9/6)

O trânsito será alterado na região da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, devido às comemorações do aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) , que ocorrem nesta segunda-feira (9). A operação especial de trânsito e transporte é coordenada pela Unidade Integrada de Trânsito, formada por agentes da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar. As mudanças já começaram nos últimos dias e seguem com interdições e desvios ao longo do evento.

A partir das 10h desta segunda-feira, haverá o fechamento total da Avenida Brasil, entre as avenidas Cristóvão Colombo e Bias Fortes, nos dois sentidos. Também serão interditados os cruzamentos da Alameda da Educação com a Rua Gonçalves Dias; da Avenida Bias Fortes com a Rua da Bahia; e da Praça José Mendes Júnior com a Rua da Bahia.

O trânsito em direção à Savassi será desviado para a Rua da Bahia. No sentido Centro, os motoristas poderão utilizar a Alameda da Segurança, a Rua Gonçalves Dias, a Avenida João Pinheiro ou a própria Avenida Bias Fortes.

Já a partir das 20h, novos trechos serão fechados: Rua da Bahia, entre a Rua Gonçalves Dias e a Avenida Bias Fortes; Avenida Cristóvão Colombo com Rua Sergipe; Avenida Cristóvão Colombo com Rua Santa Rita Durão; e Avenida Brasil com Rua Sergipe. A Prefeitura orienta que os motoristas evitem a região durante os períodos de interdição e utilizem rotas alternativas. Linhas de ônibus também poderão ter seus itinerários modificados.

A programação de aniversário da PM inclui, nesta segunda-feira, a solenidade oficial às 10h e, à noite, a cerimônia de Alferes da Medalha de Tiradentes, com entrega de medalhas e homenagens a autoridades, marcada para as 20h.

No domingo (8), véspera do aniversário, a corporação realizou uma apresentação especial com a Superbanda da PM, na Praça da Liberdade, a partir das 19h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As comemorações seguem na terça-feira (10), com solenidade em homenagem ao Dia do Veterano, às 10h, na Academia de Polícia Militar. Na quarta (11), às 20h, está previsto o Concerto da Orquestra Sinfônica, na Sala Minas Gerais, com entrada mediante apresentação de ingressos.