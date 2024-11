Ruas dos bairros Marilândia, na região do Barreiro, Dom Cabral, região Noroeste, e Serra Verde, região Venda Nova, terão mudanças no sentido de circulação de trânsito a partir desta semana. As definições foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (12/11).





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as mudanças consideram estudos técnicos realizados para reorganizar a circulação de trânsito. Com as alterações, a intenção é gerar maior segurança e fluidez no uso das vias.





As mudanças acontecem na Rua Wanderley de Sales Barbosa, no Bairro Marilândia; na Alameda Guaraponga, no bairro Dom Cabral; e na Rua Benígno Fagundes da Silva, no bairro Serra Verde.





A Rua Wanderley de Sales Barbosa é a primeira a ser alterada. A rua, que atualmente é mão dupla, passa a operar em mão única direcional no trecho entre a Rua Lavrinhas e a Rua Morungaba, nesse sentido, a partir desta quinta-feira (14/11).





A partir do dia 19 de novembro, a mudança é na Alameda Guaraponga. A rua, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional no trecho entre a Rua Imbiaça e a Praça da Comunidade, nesse sentido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A rua Benígno Fagundes da Silva terá o sentido de direção alterado a partir do dia 27 de novembro. A rua, que é mão dupla, começará a operar em mão única direcional no trecho entre a Rua Willian Roberto Montalvão e a Av. Leontino Francisco Alves, nesse sentido.