Um poste tombado fecha uma das principais ruas do bairro Betânia, da Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (12/11).

No local, um ônibus da linha 33 ficou agarrado por causa da fiação. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), o motorista do coletivo contou que saiu da garagem em direção à Estação Barreiro quando, na Rua Orquídeas para adentrar na Úrsula Paulino, ouviu um barulho de cabos "raspando" no teto do veículo. Ele, então, parou e verificou que o poste localizado no cruzamento das ruas estava com a base quebrada. Tombada, a estrutura estava sendo segurada apenas pelos cabos.

Ainda segundo o condutor, um padeiro, que trabalha em um estabelecimento nas imediações, disse que um caminhão teria batido no poste e evadido cinco minutos antes de o ônibus ficar agarrado no local.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Além dos bombeiros, a Polícia Militar, Cemig e BHTrans estão no local para atender a ocorrência.

Os dois sentidos da rua estão fechados para o trânsito devido ao risco de eletrocussão. O fluxo de carros foi desviado pela BHTrans, porém há registro de engarrafamento na região.

Em nota, a Cemig informou que uma equipe está no local para os reparos do poste quebrado. Ao menos 446 clientes estão sem energia para o serviço. "A previsão de término dos trabalhos e normalização do fornecimento é até o fim de hoje".

A perícia da Polícia Civil também foi acionada.