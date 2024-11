Um caminhoneiro morreu em um acidente na BR-381, a rodovia Fernão Dias, na altura de Três Corações, no Sul de Minas, na noite dessa segunda-feira (11/11).





O acidente envolvendo uma carreta aconteceu na altura do km 737 na pista sentido São Paulo.





A carreta carregada com cimento tombou e, com o impacto, a cabine ficou sob a mureta de proteção da pista. O motorista morreu no local do acidente.





Houve derramamento de carga e a pista chegou a ficar interditada para atendimento à ocorrência com o trânsito fluindo com desvio.





Depois de mais de cinco horas, o trânsito foi liberado no sentido São Paulo na madrugada desta terça-feira (12/11). Não há registro de engarrafamento no momento no local do acidente.

