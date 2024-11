Um homem de 30 anos, suspeito do crime de estupro de vulnerável, foi preso preventivamente nesta segunda-feira (11/11) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Segundo a instituição policial, o investigado 'caçava' meninos de 11 e 12 anos por meio das redes sociais. Os crimes ocorreram em julho deste ano, na cidade de Guarará, na Zona da Mata mineira.

As investigações começaram após a mãe de uma das vítimas, um menino de 11 anos, receber, em uma conta de rede social vinculada à do filho, uma mensagem na qual o homem convidava o menor a ir até sua residência.

Conforme apurou a PCMG, quando a vítima chegava ao endereço do investigado, ele oferecia dinheiro em troca de favores sexuais. Uma das crianças foi atraída com a promessa de R$ 100 para capinar o quintal da casa do suspeito. Ao final do trabalho, o homem tentou iniciar contato íntimo com o menor. Até o momento, cinco vítimas foram identificadas, todas de 11 ou 12 anos.

A operação para cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência do suspeito contou com o apoio da Polícia Militar.