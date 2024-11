A Estrada União e Indústria, que liga as cidades de Petrópolis (RJ) e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, está interditada há mais de seis horas após uma carreta — que transportava 37 mil litros de combustível — tombar na pista. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (11/11), perto da entrada para o município de Matias Barbosa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo levava 17 mil litros de diesel, 10 mil litros de álcool e outros 10 mil de gasolina. Parte da carga vazou na pista, mas a corporação não especificou a quantidade.

Os militares chegaram ao local às 15h, momento em que o trânsito foi fechado nos dois sentidos. Até a última atualização desta reportagem, a Estrada União e Indústria permanecia totalmente bloqueada.

"A equipe responsável pelo transbordo da carga acabou de chegar ao local. Neste momento, estão sendo feitos o aterramento e a montagem da bomba para iniciar o serviço. Ainda vai demorar. Assim que os militares terminarem e o local estiver totalmente seguro, liberaremos a pista", explicou a corporação às 20h40.

A Polícia Militar também foi acionada para o registro da ocorrência. O motorista, de 65 anos, teve escoriações leves e relatou que perdeu o controle da carreta em uma curva. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o encaminhou a uma unidade hospitalar.

Estrada União e Indústria

A Estrada União e Indústria não é apenas a primeira estrada pavimentada do Brasil, mas também da América Latina. Construída no século XIX e inaugurada por Dom Pedro II, ela foi a principal via construída pela Companhia União e Indústria, fundada em 1853 pelo cafeicultor Mariano Procópio Ferreira Lage. A concessão imperial, com validade de 50 anos, permitiu à companhia a construção e manutenção de estradas ligando a província de Minas Gerais ao Rio de Janeiro.