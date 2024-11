A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou nesta segunda-feira (11/11) os resultados deste ano do Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), pesquisa que identifica as áreas com maior concentração do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Os dados colocam a capital mineira como área de baixo risco para a transmissão dos vírus, conforme critérios do Ministério da Saúde. No entanto, as regionais Leste e Pampulha exigem mais atenção, já que estiveram por pouco de serem classificadas como áreas de risco médio.

O LIRAa é realizado anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde, com base nos dados coletados por visitas de agentes de saúde a imóveis de todas as nove regionais. A edição de 2024 do estudo encontrou larvas do mosquito em 0,6% dos imóveis visitados na cidade – índices abaixo de 1% representam baixo risco, entre 1% e 3,9% significam risco médio, e acima de 4% são considerados risco alto.

As regionais que tiveram os melhores resultados foram Centro-Sul e Noroeste, empatadas com 0,4%. Em seguida, vêm Norte e Barreiro (0,5%), Oeste (0,6%), Nordeste (0,7%) e Venda Nova (0,8%). Já as regionais Leste e Pampulha registraram maior concentração de criadouros de Aedes aegypti, com 0,9% – e por um décimo não foram classificadas como de risco médio.