As travessias na Trilha 8, de 4,8 km de extensão, já podem ser percorridas, seja de ônibus, a pé ou de bicicleta. Aos pés da Serra do Curral, na Região Centro-Sul da capital, ela será reaberta no Parque das Mangabeiras, depois de oito anos fechada, nesta terça-feira (12/11).





A trilha liga a Cascatinha ao Lago dos Sonhos, a última passagem do curso de 59 fontes naturais do parque antes de seguir para o Córrego da Serra, que forma o Rio São Francisco.





No lago não é permitido nadar, ainda mais agora que ele foi revitalizado, com o novo paisagismo, limpeza do espelho d’água, desassoreamento e construção de área de convivência com bancos e mesas. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, ele tem cerca de 2,5 milhões de m².





Após sete anos, a fonte da década de 1980 que fica na Praça das Águas, logo na entrada do parque, também voltou a funcionar ainda em abril deste ano. Conforme a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, é previsto que outras trilhas sejam reabertas em 2025, mas não detalhou quais.





Gerente de parques da Centro-Sul, Leonardo Luchese afirma que o resultado desse trabalho poderá ser visto por todos. “A população ganha mais um espaço importante de contemplação da natureza”, comenta.

Com a reabertura do local, visitantes podem acessar a quadra de esportes por um novo caminho e o trajeto do ônibus que circula no parque também será alterado, possibilitando que a chegada ao lago seja facilitada.

Sobre eventos, a fundação informou que o parque segue habilitado a receber três grandes festividades por semestre, além de atividades educativas, de lazer, esportivas, culturais e particulares, como casamentos e pequenas comemorações de aniversário.

O Parque das Mangabeiras fica na Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, no bairro de mesmo nome, e funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.

Mas e a portaria na Praça Cidade do Porto?

Há pelo menos três anos, moradores do Bairro Serra, na Região Centro-Sul da capital, estão mais distantes do Parque das Mangabeiras. Isso porque a portaria mais próxima à população estava localizada na Praça Cidade do Porto, fechada durante a pandemia da COVID-19.

Desde então, a entrada a pé só é permitida pela portaria na Avenida José do Patrocínio Pontes, a quase três quilômetros da praça, ou com a utilização de ônibus interno na portaria da Rua Caraça, o que, segundo os moradores, dificulta o acesso ao Parque.

Questionada, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica informou que a reaberura da Portaria Norte está prevista para o próximo ano.

“Fecharam com esse surto da febre amarela, aí em 2020 continuou fechado por causa da COVID, enfim, se tornou normal. Tinha um porteiro que ficava lá, hoje está fechada com o mato tomando conta”, afirmou Andrea Renna, moradora da Rua Capivari, próximo à praça, em fevereiro deste ano, em outra matéria do Estado de Minas sobre o assunto.



Mais uma trilha reaberta

A trilha 8 é a segunda reaberta em poucos dias na região. A Trilha da Crista, no Parque da Serra do Curral, passará por uma restauração, também após oito anos fechada.





Os trabalhos terão início com a assinatura do termo de cooperação entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e o Instituto Serra do Curral, entidade que capitaneou movimento pela reativação da trilha - o trajeto se estende por 5,3 km e faz a ligação do parque com o das Mangabeiras.

A expectativa é de que o espaço esteja à disposição do público ainda em dezembro, como uma espécie de “presente de Natal” para a população. Segundo a PBH, a trilha passará por uma revitalização, que inclui as estruturas de madeira, como escadas e guarda-corpos, que estão desgastadas após anos sem manutenção. (Com informações de Julia Salim e Denys Lacerda)

