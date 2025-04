Mulher encontra ex vivendo em sua casa depois de 12 anos do término

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher chamada Tracy começou a ouvir barulhos vindo do sótão de sua casa, além de ver pregos caindo do teto e outros sinais que pareciam ser de uma assombração. Mas, em vez de um fantasma, ela encontrou seu ex-namorando vivendo escondido em sua casa, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

De acordo com o The Mirror, ela e o homem terminaram o relacionamento 12 anos antes do incidente. A mulher, mãe de cinco filhos, acordou em uma manhã e sentiu que "algo não estava certo".

Certa de que iria encontrar algo sobrenatural, ela descobriu que o ex-namorado estava há duas semanas vivendo no sótão de casa, após ser liberado da prisão. A história aconteceu em 2012, mas só agora foi revelada.

Em entrevista à WCNC, Tracy contou que chegou a manter contato com o ex-parceiro enquanto ele estava na prisão, trocando cartas nas quais ele afirmava ter mudado, mas ela nunca havia considerado voltar a ficar com ele. Foram os filhos adultos de Tracy e seu sobrinho que descobriram o hóspede indesejado encolhido no fundo do sótão.

"Eles encontraram um homem. Ele tinha colocado todos os casacos e jaquetas velhos na unidade de aquecimento e estava dormindo na unidade de aquecimento", revelou. Após ser descoberto, o ex-namorado saiu correndo da casa antes que a polícia chegasse.

Para ficar escondido, ele usou grandes copos para fazer xixi e cocô, que foram encontrados no local. O homem também havia armado as saídas de ar do teto para poder olhar para sua ex do sótão.

Tracy disse que ficou "pasma" quando descobriu que o ex estava a observando tão de perto. Além disso, ela contou que a única maneira de acessar o sótão é por uma porta localizada dentro de casa, que fica no corredor que conectava os quartos dos filhos dela. Ela não sabe como o homem acessou o esconderijo.