Mulher encontra homem dormindo no quintal da sua casa

Três amigas acabaram de se mudar para Nova York, nos Estados Unidos, e uma delas teve um susto em uma das manhãs. Ao olhar pela janela, deu de cara com um homem estranho dormindo no quintal do prédio. Como se não bastasse, o sujeito tinha uma estrutura completa: colchão, cobertor e travesseiro.

"Gente, que p****a? Que diabos? O que está acontecendo?", disse uma das jovens estupefatas em um vídeo que foi publicado no TikTok – mas apagado em seguida.

Nas imagens, era possível ver o dorminhoco em cima de um colchão branco, coberto com um cobertor macio entre uma mesa de piquenique e um jardim, despreocupado como pode ser — como se estivesse em seu próprio quarto. Ao seu lado, estavam um telefone e um tablet.

A mulher enviou a filmagem para sua colega de quarto, que publicou na plataforma de vídeos curtos. A inquilina viu o homem misterioso dois dias seguidos e ficou especialmente chocada porque ela e suas duas colegas de quarto, que se mudaram no início do mês, são as únicas morando no prédio até agora. Ele não foi visto desde então.

Uma ótima opção atualmente para tornar o colchão ortopédico mais macio, mantendo sua qualidade para a saúde, é utilizar os forros que são vendidos em lojas especializadas e que conferem mais maciez para o relaxamento do corpo. Esses forros são colocados sobre os colchões e devem, inclusive, ser cobertos por uma capa impermeável para evitar o desgaste com suor. yanalya por freepik Cuide para que o travesseiro seja adequado para o relaxamento. O ideal é que ele seja de uma altura que deixe a coluna vertebral reta, no nível certo, quando a pessoa se deita de lado. Pescoço torto na hora de dormir atrapalha o sono e ainda causa problemas ortopédicos. Freepik Mantenha o ambiente refrigerado na temperatura que seja mais aprazível para o corpo. Os outros apartamentos no prédio estão atualmente em construção, segundo a mulher. Não ficou claro por que o homem decidiu dormir lá, mas os comentários elogiavam a tranquilidade do dorminhoco.

"Isso não pode ser real", disse um perfil. "Ele parece confortável", escreveu outro. "Deixe-o em paz", pediu um terceiro. Após a repercussão, ela apagou o vídeo.