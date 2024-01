Criamos o hábito de viajar em dezembro, de abandonar a correria de fim de ano e descansar. Em 2023 não foi diferente. Planejamos ir a Nova York apreciar o clima de Natal. Só nós três: eu, marido e filho. Essas viagens são ótimas para nos reconectarmos e, agora que Felipe está na adolescência, fica ainda mais importante termos um tempo só nosso.



Já me perguntaram se adolescente gosta desse tipo de viagem, se tem coisas interessantes para eles. Gente, é Nova York, tem tudo e mais alguma coisa! Fizemos um roteiro muito legal e a parte ruim foi que tudo que é bom acaba, e tivemos que voltar para a vida real no Brasil.



Escolhemos um hotel em Midtown Manhattan para facilitar nosso deslocamento a pé. Em NY, a maioria dos hotéis não têm café da manhã. Procuramos um que tem, porque acordar e comer no hotel facilita muito; era comer e ir bater perna. E quando eu falo bater perna, é andar mesmo, tipo 10 quilômetros por dia.

Sempre achei que caminhar pelas cidades é muito mais interessante do que circular de carro quando você quer realmente conhecer o lugar e suas peculiaridades. Passar na porta de restaurantes de bairro, descobrir um lugar fora do circuito turístico para comer.



No nosso primeiro dia, cansados da viagem, fomos a Times Square ver aquela overdose de telas e todo o charme da poluição visual. Mas o mais interessante era ver a famosa árvore de Natal do Rockefeller Center, a pista de patinação e aquele mundo de gente fazendo a mesma coisa que você. E para quem quer dicas de lugares que os adolescentes vão aproveitar, seguem os favoritos do Felipe.

The Edge

Observatório no centésimo andar com piso de vidro, bar e vistas 360º da cidade. Lá de cima vemos os principais pontos turísticos da cidade e dá para ficar horas sentada na arquibancada só contemplando a vista. Parte do piso externo é de vidro, o que dá a sensação de estar andando nas nuvens. Recomendo comprar os ingressos com antecedência.

Intrepid Museum

Para empolgar os adolescentes, esse é um ótimo passeio. Um museu dentro de um porta-aviões com direito a conhecer um submarino e um Concorde por dentro. Um museu de história militar e marítima que conta trechos da Guerra Fria e da 2ª Guerra Mundial pelo ponto de vista dos estadunidenses com todo o orgulho que eles sentem de fazer guerras e causar destruição. Ele fica no Pier 86, na 46th Street, às margens do Rio Hudson, no West Side de Manhattan. Também recomendo a compra dos ingressos com antecedência. Tanto o Edge quanto o Intrepid têm suas lojinhas na saída. Capitalismo padrão ouro!



Essa lista poderia ser imensa, Central Park, Museu de História Natural, Empire State Building, Brooklyn Bridge, MET, MoMA, mas vou encerrar com a dica da Harry Potter Store, onde pudemos ver e comprar produtos do mágico favorito dessa geração e tomar a famosa cerveja amanteigada (que não é cerveja, nem tem álcool). Pertinho dessa loja tem a Friends Experience, com cenários do programa de TV “Friends”, incluindo o Central Perk, se você e seu (sua) adolescente assistiram à série juntos, pode ter certeza de que é diversão garantida!

High Line Park

É um parque linear suspenso de 2,33 km de comprimento. Foi construído na West Side, uma linha de trem que estava em desuso. O parque tem vários acessos, um deles fica perto do Hudson Yard, onde fica o Edge e também o Vessel (vale conhecer). No percurso, temos a oportunidade de observar as edificações de tijolinho antigas e os contrates com os prédios novos, incluindo um incrível da arquiteta Zaha Hadid, 520 West 28th/Zaha Hadid Architects, um residencial de tirar o fôlego! Seria pedir muito passar uma temporada de uns dois anos turistando em Nova York?