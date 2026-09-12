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Bebel Soares

Bebel Soares

Solidão pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia, alertam estudos sobre impacto do isolamento social - (crédito: Portal Giro 10)
PADECENDO

A solidão que nos acompanha

Nós, humanos, somos seres faltantes, mas parece que, no caso das mulheres, a parte que falta é maior aos olhos da sociedade

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